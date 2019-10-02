تراند اليوم : فنانة شهيرة تعلق على أحداث العراق : الله يحميها...

وقامت عبد النور بنشر صورة من تظاهرات العراق حيث يظهر فيها جمع غفير من الناس في الشوارع، وعليها هاشتاغ: SaveTheIraqiPeople#.
كما علقت على الصورة بالقول: "الله يحمي العراق وشعبها والعالم العربي كله من الدم." كما أرفقتها بهاشتاغ: #بغداد_تنزف ، و #save_the_iraqi_people. (في اشارة لانقاذ الشعب العراقي)
وحققت الصورة بعد نشرها بقرابة الساعة حوالي أكثر من 24 ألف إعجاب وتفاعل معها العديد في التعليقات شاكرينها على وقوفها بجانبهم.
يأتي هذا في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الأحداث في العراق، حيث أصيب أكثر من 20 متظاهرا وقتل شرطي خلال التظاهرات في الساعات الأخيرة.
كما ترددت أنباء نقلت عن التليفزيون العراقي بحرق محافظة ذي قار وواسط.