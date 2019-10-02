تراند اليوم : شاهد.. إعلامية سعودية شهيرة تهاجم قناة mbc

شنت المذيعة السعودية سارة عبدالعزيز هجوما عنيفا على إدارة قناة mbc التي كانت تعمل فيها سابقا.

وقالت عبد العزيز في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل فيما يتوقع أنه ردا على سؤال عن مدى إمكانية عودتها للقناة: لما يكون مدير قناة mbc سعودي، وقت تلقوني في أحلى برنامج هناك، بس شدوا حيلكم وحولوه سعودي، شدوا حيلكم وخلوا إدارتها سعودية.

وعلق الجمهور على الفيديو بالقول : إن سارة قد قصدت الإعلامي اللبناني علي جابر، الذي يشغل منصب مدير عام قنوات mbc.

يذكر أنه سبق لسارة أن التحقت بقناة mbc لتكون بديلة للإعلامية الأردنية علا الفارس في تقديم النشرة التاسعة، ولكنها لم تستمر طويلا، حيث أعطيت برنامجا ولم تقدم منه سوى حلقة واحدة، حيث أكد البعض أنه توقف بسبب مشكلة كبيرة.

كما ظهرت سارة بعد ذلك، بعد أن تركت القناة وانتقلت لقناة sbc السعودية، بتصريح إعلامي أوضحت فيه السبب قائلة : " أنا قدمت حلقة يتيمة وما كملت لأني عنيدة، لكن أحترم القوانين واحترم غيري ولكني لا أرضى بالظلم".