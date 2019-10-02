تراند اليوم : شاهد.. فنان شهير يُقبل زوجته قبلة ساخنة ويصلي على النبي...

نشر النجم أحمد الفيشاوي ، فيديو جديد له مع زوجته ندى الكامل، من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ”انستجرام”.

وظهر الفيشاوي في الفيديو، وهو يقبل زوجته قبلة ساخنة، أثناء تواجدهم على هامش فعاليات حفل ختام الجونة في دورته الثالثة، وقال بعدها: “بالصلاة على النبي”.

وقد أثار نجل الراحل فاروق الفيشاوي، جدلًا واسعًا بسبب ظهوره، على السجادة الحمراء بالمهرجان، وهو يقبل زوجته المهندسة ندى الكامل، مما جعل المصوريين يلتفون حولهم لالتقاط الصور.

ولم تكن هذه المرة الأولى، الذي يثير فيها أحمد الجدل، بقبلته لزوجته ففي عام 2018، ظهر في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثانية، وهو يقبلها، مما جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

ويصور حاليًا الفيشاوي، فيلمه الجديد “حجر الإسكندر”، في اللوكيشن الخاص به في الحطابة بالقلعة، مع النجمة هيفاء وهبي وباقي فريق العمل.

فيلم “حجر الإسكندر”، كان يحمل اسم “عقدة الخواجة”، طوال الفترة الماضية منذ الإعلان عنه، حتى قرر مؤخرًا صناع العمل تغيير اسمه إلى “حجر الإسكندر”.