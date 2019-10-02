تراند اليوم : قضت ليلة الدخلة في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب...

من المؤكد أن كل عروس تحلم بأن يكون يوم زفافها مثاليًا في جميع تفاصيله، ولذلك فإن التخطيط لحفلات الزفاف دائمًا ما يتطلب وقتًا وجهدًا مضنيًا، وبالرغم من أن أسوأ مخاوف العروس هي أن تظهر بإطلالة سيئة أو مكياج غير مناسب في حفل زفافها، إلا أن عروسًا سيئة الحظ واجهت موقفًا كارثيًا أسوأ من ذلك بكثير، حيث انتهى بها الحال في السجن في ليلة العمر عقب شجار عنيف.



ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها تفاصيل هذه الواقعة، قائلة إنه قد تم إلقاء القبض على العروس "آشلي جوردان"، وهي من ولاية "أريزونا" الأمريكية، فيما كانت ترتدي فستان زفافها واضطرت لقضاء الليلة في السجن بعد أن أقدمت على الاعتداء على ضابط شرطة، ووجهت له ضربة في وجهه خلال شجار نشب في يوم زفافها.



وأشارت الصحيفة إلى أنه قد تم كذلك القبض على العريس "إريك كوردوفا"، وبذلك قضى العروسان أول ليلة لهما كزوجين في السجن بعد الاعتداء على ضباط شرطة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وكانت بداية القصة عندما تلقت الشرطة بلاغات بشأن محاولة سيدة ترتدي فستان زفاف الاعتداء على موظف في شركة محلية بمدينة "شينو فالي" بولاية "أريزونا"؛ ولدى وصول ضباط الشرطة، أصبح العريس عدوانيًا ورفض التعاون، بحسب ما ذكرت السلطات.



وأثناء قيام الشرطة بتقييد العريس، نشب شجار تورط فيه عدد من الحاضرين في حفل الزفاف.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن العروس دفعت ضابط الشرطة قبل أن تصفعه على وجهه؛ وتم احتجاز العروسين، واضطرا لقضاء الليلة في سجن مقاطعة "يافاباي"، على خلفية اتهامهما بالاعتداء على ضابط شرطة ومقاومة الاعتقال والسلوك غير المنضبط؛ وكذلك تم القبض على شخصين آخرين عقب هذه الواقعة.