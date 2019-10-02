في 24 ساعة .. هشام عباس يحقق 200 الف مشاهدة ب "حذرتك"

طرح النجم الكبير هشام عباس أغنية بعنوان "حذرتك" من ضمن ألبومه الجديد عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. وحققت الأغنية الحاجز 200 الف مشاهدة وذلك بعد طرحها في يوم واحد فقط بيوتيوب. مشاهدة وذلك بعد طرحها في يوم واحد فقط بيوتيوب. Advertisements ويشار ان "حذرتك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما.

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