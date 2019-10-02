فن ومشاهير

شاهد.. سيرين عبد النور توجه رسالة حزينة لـ العراق

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وجهت الفنانة سيرين عبد النور

رسالة حزينة لجمهورها في العراق، حيث نشرت صورة تدعو من خلالها لإنقاذ الشعب العراقي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وأعربت الفنانة سيرين عبد النور

عن حزنها الشديد قائلة: "الله يحمي العراق وشعبها والعالم العربي كله من الدم".

 

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وذلك بعد استهداف التظاهرات السلمية المطالبة بابسط

الحقوق بالرصاص الحي هي ضربة قصمت ظهر العملية الديمقراطية في العراق الجديد، مشيرا الى ان تياره لن يسكت على هذه التجاوزات وسيكون له موقف حازم وقوي داخل قبة البرلمان للدفاع عن حقوق ثورة الجياع.

 

يذكر أن الفنانة سيرين عبد النور

تشارك في بطولة مسلسل "الهيبة الحصاد"، وهو بطولة كل من تيم حسن، منى واصف، عبده شاهين، أويس مخللاتي، ومن تأليف باسم السلكا، وإخراج سامر برقاوي.

 

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