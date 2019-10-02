وجهت الفنانة سيرين عبد النوررسالة حزينة لجمهورها في العراق، حيث نشرت صورة تدعو من خلالها لإنقاذ الشعب العراقي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأعربت الفنانة سيرين عبد النورعن حزنها الشديد قائلة: "الله يحمي العراق وشعبها والعالم العربي كله من الدم".
وذلك بعد استهداف التظاهرات السلمية المطالبة بابسطالحقوق بالرصاص الحي هي ضربة قصمت ظهر العملية الديمقراطية في العراق الجديد، مشيرا الى ان تياره لن يسكت على هذه التجاوزات وسيكون له موقف حازم وقوي داخل قبة البرلمان للدفاع عن حقوق ثورة الجياع.
يذكر أن الفنانة سيرين عبد النورتشارك في بطولة مسلسل "الهيبة الحصاد"، وهو بطولة كل من تيم حسن، منى واصف، عبده شاهين، أويس مخللاتي، ومن تأليف باسم السلكا، وإخراج سامر برقاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سيرين عبد النور توجه رسالة حزينة لـ العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.