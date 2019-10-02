شاهد.. بشرى ترقص على أغاني عمرو دياب

هنّأت النجمة بشري النجم الكبير عمرو دياب بأحدث أغانيه الجديدة "متغير" وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. ونشرت "بشرى" فيديو وهي ترقص وعلقت قائلة "الف مبروك للهضبة عمرو دياب نجم مصر والوطن العربي علي الأغنية الجديدة متغير". قائلة "الف مبروك للهضبة عمرو دياب نجم مصر والوطن العربي علي الأغنية الجديدة متغير". يشار إلى أن أغنية "متغير" من ألبوم الهضبة الجديد الذي يحمل "أنا غير" والتي حققت نسب مشاهدة كبيرة.

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