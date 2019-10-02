أيتن عامر تساند والدتها داخل غرفة العمليات

ساندت النجمة أيتن عامر، والدتها داخل غرفة العمليات، حيث نشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت من خلالها مع شقيقتها النجمة وفاء عامر، بجوار والدتهما قبل إجراء العملية في إحدى المستشفيات وعلقت قائلة: "ماما بتعمل عملية كبيرة دلوقتى و هتعمل عملية تانية كمان ١٠ ايام من فضلكوا ادعولها تقوم بالسلامة..اللهم ما عجز عنة الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء.. اللهم اشف كل نفس

".

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وأعربت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها بعد نجاح عملية والدتها قائلة: "بشكر كل الناس اللى دعت لماما ، الحمد لله هى حاليا فى الرعاية المركزة لمتابعة الحالة".

يذكر أن الفنانة أيتن عامر شاركت سابقًا في بطولة مسلسل "أيوب"، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وبطولة كل من مصطفى شعبان، محمد لطفي، دياب، هنا الزاهد، ميرهان حسين، زكي فطين عبد الوهاب، أحلام الجريتلي، سلوى عثمان، أحمد حبشي، أحمد حلواني، حسني شتا، هشام الشاذلي، أحمد كشك، مايا فارس، هالة سرور، شيماء الصياد، أميرة فتحي، محمد فتحي، أشرف زكي، مصطفى درويش، محمد علي رزق، ضياء المرغني، محمد عز.