محمود حمدان ينتهي من كتابة فيلم "شريط 6"

انتهي الفنان والمؤلف محمود حمدان من كتابة فيلمه الجديد" شريط 6" الذي كان يحمل اسم"نوستالجيا"، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد الصاوي، وذلك تمهيدا لبدء التصوير والمقرر له الأسبوع المقبل.
وجمعت حمدان ومخرج العمل محمد سلامة والفنان خالد الصاوي والمنتج أحمدعبد الباسط العديد من جلسات العمل للوقوف علي الشكل النهائي للفيلم وباقي التفاصيل والتعاقدات.
الفيلم بطولة الفنان خالد الصاوي ومحمد الشرنوبي وخالد أنور وتارا عماد ونانسي صلاح وآخرون من النجوم الشباب.
ويجسد الصاوى شخصية طبيب نفسى ومعالج للعديد من الشخصيات العامة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.
ويعد الفيلم ثالث أعمال الفنان محمود حمدان كمؤلف بعد أن أقدم من قبل "الديزل" لمحمد رمضان و "عوالم خفية" للزعيم عادل إمام.
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