مدحت صالح يحيي حفلًا بشرم الشيخ

يحيي النجم الكبير مدحت صالح حفل غنائي جديد بمناسبة انتصارات أكتوبر وذلك يوم السبت الموافق 5أكتوابر بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ.
ومن المفترض أن يحضر الحفل
ويذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية "حد غيري" من معتز الإمام وألحان محمود أنور وتوزيع موسيقي محمد شفيق.
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