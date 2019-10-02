مدحت صالح يحيي حفلًا بشرم الشيخ

يحيي النجم الكبير مدحت صالح حفل غنائي جديد بمناسبة انتصارات أكتوبر وذلك يوم السبت الموافق 5 أكتوابر بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ. أكتوابر بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ. ومن المفترض أن يحضر الحفل Advertisements عدد كبير من الجمهور. عدد كبير من الجمهور. ويذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية "حد غيري" من معتز الإمام وألحان محمود أنور وتوزيع موسيقي محمد شفيق.

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