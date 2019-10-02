فيديو.. كريم فهمي يكشف أسرار كواليس "ديدو"

نشر الفنان كريم فهمي مقطع فيديو ساخر من كواليس أحدث أفلامه "ديدو"، ظهر فيه برفقة الفنان حمدي الميرغني، والمنتج محمد السبكي، وهما يقضون وقتًا ممتعًا بعيدًا عن أجواء العمل المرهقة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ووجه فهمي رسالة لجمهوره عبر حسابه، فقال: "ده رد لكل اللي بيقولوا ان الفنانين كواليس شغلهم تفاهه وهزار ولعب.. شوفوا الفيديو ده عشان تعرف التعب والمجهود اللي بنعمله في كواليس فيلم ديدو".



وتابع: "بتحدي يلعبوها علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وأوس أوس ..ومتوقفهاش عندك".



يذكر أن فيلم "ديدو" من بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.