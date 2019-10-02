الفائزون بجوائز كأس إينرجي للدراما: سعداء بالتكريم

عبر النجوم الفائزون بجوائز "كأس إينرجي للدراما" في موسمه الثالث، عن سعادتهم بحصد الجوائز في المسابقة الرمضانية الأهم والأضخم على الإطلاق، والتي بلغ إجمالي التصويت فيها ما يقارب المليوني صوت.

ووجهت الفنانة دنيا سمير غانم، الفائزة بلقب أفضل ممثلة كوميدية عن مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" الشكر للقائمين على العمل، وخصوصًا المنتج هشام جمال، مضيفة "يارب أفضل أعمل أعمال تعجب الجمهور، أنا بتعب عشان أبسطهم"، كما أكد المنتج هشام جمال على سعادته بأن تأتي الجائزة من قبل نقاد متخصصين "لما الجايزة بتجيلك من شخص متخصص بتبقى مميزة".

وتسلم الفنان أحمد فهمي، جائزة أفضل ممثل كوميدي عن "الواد سيد

الشحات"، وأكد في كلمته أن شريكاه في العمل، هنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن أحق منه بالجائزة، كما أهدى الجائزة لكل الممثلين المنافسين، كما حصل الفنان بيومي فؤاد على جائزة التميز كأحسن ممثل كوميدي عن دوره في "بدل الحدوتة تلاتة"، مشددًّا على أنه رغم تعدد أعماله إلا أن الجمهور في كل الدول العربية أكثر ارتباطًا ببرنامج "بيومي أفندي"، موجهًا الشكر لمنتج البرنامج ورئيس مجلس إدارة "إينرجي مصر"، الدكتور وليد مصطفى.

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وتابع فؤاد "أنا قالولي أحمد فهمي وكريم عفيفي موجودين في الحفلة قلت هتبقى

قعدة حلوة، سعيد إني معاكم وبشكر دنيا سمير غانم اللي بنور معاها لأنها دايما منورة".

بينما وجّه الفنان ماجد المصري الشكر للجمهور على دعمه، خلال كلمته بعد تسلمه جائزة أفضل ممثل دور مساعد عن مسلسل "زلزال"، وعبر حسام حبيب، مدير تصوير مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" عن سعادته بالجائزة "أحب أشكر إينرجي ودي أهم جايزة لأنها أول جايزة أحصل عليها".

وكان الدكتور وليد مصطفى، رئبس مجلس إدارة "إينرجي مصر"، قد عبر عن اعتزازه بما وصلت إليه مسابقة "كأس إينرجي للدراما"، مشددًّا على أن مصر دائمًا ما تنهض بعد أي كبوة "شيء مهم جدًّا نحافظ على بلدنا، على جيشننا على شرطتنا، البلد زي مذكورة في الـ 3 أديان السماوية، إحنا إيد واحدة تحت قيادة الرئيس.. الجيش.. والشرطة.. والشعب.. إحنا التآمر علينا من زمان، وجابهنا وهنجابه".