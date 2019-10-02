فيديو.. عاصي الحلاني يتضامن مع الشعب العراقي علي طريقته الخاصة

أعلن المطرب عاصي الحلاني تضامنه مع الشعب العراقي، الذين انطلقوا إلي الشوارع احتجاجًا علي الحكومة والأوضاع في بلادهم، من خلال مقطع فيديو لكليب "صباح الخير يا عراق"، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق الحلاني علي الفيديو قائلًا:"الله يحمي العراق والشعب العراقي الطيب الحبيب من كل مكروه"، وانهالت تعليقات متابعيه بدورهم يعلنون تضامنهم مع المتظاهرين وتوجهوا بالدعاء لكل الشعوب العربية.
يذكر أن المتظاهرين انطلقوا إلي شوارع العاصمة العراقية بغداد،
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