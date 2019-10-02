ريهام سعيد للمرة الأولى في صورة مع زوجها وأولادها

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 06:54 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها برفقة ابنائها وزوجها ” طارق صبري ” .

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها ريهام سعيد صورة لعائلتها في محاولات دائمة منها لإبعاد أسرتها عن الإعلام والسوشيال ميديا .

وعلقت ريهام على الصورة وكتبت : ” القيمة الحقيقية للحياة .. ولا أي حاجة تانية ليها معنى ولا قيمة .. أنتم بس فاهمين غلط ” .

لتؤكد ريهام سعيد على استمتاعها بقضاء وقتها الحالي مع أسرتها وتعويض ما لم تعيشه معهم بسبب العمل بعد إعلان قرارها بالاعتزال ومنعها من قبل المجلس الأعلى للإعلام المصري عن العمل والظهور على الشاشة لمدة عام بعد التصريحات التي أدلت بها مؤخرا عن مرضى السمنة في برنامجها ” صبايا الخير ” .