شاهد .. صحفية إيطالية تهين وزير خارجية أمريكا

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 06:54 مساءً - ذكرت صحيفة ” روسيا اليوم ” عن قيام طاقم الحراسة الخاص برئيس الوزراء الإيطالى ” جوزيبي كونتي ” بطرد مراسلة برنامج ساخر في التليفزيون الإيطالي من مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الأمريكي ” مايك بومبيو ” .

بعد أن قامت المراسلة الإيطالية التي تدعى ” أليتشي مارتينيلي ” بإعطاء قطعة من جبنة البارميزان لوزير الخارجية الأمريكي أثناء لقائه بنظيره الإيطالي .

ووصفت المراسلة الإيطالية هذه الهدية بأنها رمز لقلق إيطاليا من سياسة واشنطن التي قد تهدد الكثير من منتجي الأغذية الإيطاليين .

بعد أن اعتزمت السلطات الأمريكية فرض رسوم جمركية على عدد من السلع الأوروبية .. الأمر الذي أثار قلق إيطاليا التي تعتبر أن هذه الخطة قد تلحق الضرر بمنتجي الأغذية المحليين .

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وأثار هذا التصرف غضب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي والذي اعتبرها إهانة لنظيره الأمريكي وقال : ” لا يمكن حماية إيطاليا بهذه الطريقة .. اسمحوا لي القيام بعملي كرئيسا للوزراء ” .. ثم قام بعد ذلك ضباط الأمن باصطحابها إلى خارج القاعة .