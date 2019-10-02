حفل توزيع جوائز «كأس إينرجي» للدراما بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم حفل توزيع جوائز “كأس إينرجي” للدراما في دورته الثالثة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين شاركوا في موسم رمضان الماضي.

وحصل على جائزة أحسن ممثل أحمد السقا عن مسلسل “ولد الغلابة”، والفنان محمد ممدوح عن مسلسل “قابيل” وذهبت جائزة أحسن ممثلة لدينا الشربيني عن مسلسل “زي الشمس”، والفنانة حنان مطاوع عن مسلسل “لمس أكتاف”.

Advertisements

وحصل على جائزة أحسن ممثل دور ثاني كريم عفيفي عن مسلسل “ولد الغلابة” وعلي الطيب عن “قابيل”، فيما حصلت على أحسن ممثلة دور ثاني أسماء أبو اليزيد عن “زودياك”، وحصل “بدل الحدوتة تلاتة” على أحسن مسلسل كوميدي، أما أحسن مسلسل كان “زودياك”.

وذهبت جائزة أحسن ممثلة كوميدية لدنيا سمير غانم عن مسلسل “بدل الحدوتة تلاتة”، وجائزة أحسن ممثل كوميدي لأحمد فهمي عن مسلسل “الواد سيد الشحات”، وأحسن ممثلة مساعدة ريهام عبدالغفور عن مسلسل “زي الشمس”، وأحسن ممثل مساعد ماجد المصري عن مسلسل “زلزال”، وأحسن ممثلة صاعدة هنادي مهنى، وأحسن ممثل صاعد أحمد خالد صالح عن مسلسل “زودياك”.

وحصل على جائزة أحسن مخرج محمد سامي عن مسسل “ولد الغلابة”، وأحسن سيناريو محمد المعتصم ومنة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية عن مسلسل “زودياك”، وأحسن مدير تصوير حسام حبيب عن مسلسل “بدل الحدوتة تلاتة”، وأفضل ديكور لهند حيدر عن “زودياك”،و أفضل ستايلست دينا نديم عن “زودياك”،و أحسن موسيقى تصويرية مصطفى الحلواني عن مسلسل “حكايتي”، وأحسن تتر لكارمن سليمان عن مسلسل “حكايتي”.