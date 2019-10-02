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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
شاركت الفنانة المغربية جنات جمهورها بمقطع فيديو جمعها بمولودتها الوحيدة،والتي تحمل نفس اسمها “جنات”.
جنات ظهرت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، من داخل منزلها، وكانت تحمل طفلتها بحنان شديد، وغنت لها أغنية “عيون القلب”.
الفنانة المغربية كشفت خلال المقطع عن جانب من وجه ابنتها لأول مرة، حيث أنها كانت تحرص على إخفاء ملامح وجهها بشكل كامل من قبل.
جنات تحدثت عن مشاعر الأمومة، من خلال تعليق أرفقته بالفيديو، حيث قالت: “الأمومة تلك الكلمه التي تشعر بها فقط ولا توصف اللهم ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة”.
وكانت الفنانة المغربية جنات قد وضعت مولودتها الأولى من زوجها المحامي المصري محمد عثمان، مساء الجمعة 3 مايو، وأطلقت عليها نفس اسمها وهو “جنات”.
جنات نشرت صورة من أجواء الاحتفال بقدوم مولودتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتب على أحد الجدران اسم ابنتها “جنات”.
كما نشرت صورة أخرى تجمعها بابنتها، حيث ظهرت في الصورة وهي تحمل مولودتها على ذراعها، لكنها حرصت على إخفاء معالم وجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر جنات تغني لطفلتها.. وتكشف عن وجهها لأول مرة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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