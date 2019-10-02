أحمد السقا يعتذر عن حضور حفل جوائز «كأس إينرجي» للدراما.. تعرف على السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتذر الفنان المصري أحمد السقا عن حضور حفل توزيع جوائز “كأس إينرجي” للدراما، لتسلم جائزة أحسن ممثل عن دوره في مسلسل “ولد الغلابة”.

السقا حرص على توجيه كلمة لراديو “إينرجي”، والتي عرضت خلال الحفل، وجه خلالها الشكر للقائمين على راديو “إينرجي” مؤكدا سعادته بفوزه بلقب أفضل ممثل بتصويت الجمهور عن مسلسله “ولد الغلابة”، وأنه كان يتمنى الحضور وأن ما منعه هو ارتباطه بتصوير مشاهده في فيلمه الجديد “العنكبوت”.

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الفنان المصري قال في كلمته: “والله العظيم عندي تصوير من بالليل للصبح، بشكركم وبشكر السادة المستمعين اللي كانوا السبب بعد ربنا إني أفوز بالاستفتاء، وبطلب منهم يدعولي أقدر أشرفهم على طول وأقدم أعمال كويسة تمتعهم”.

واختتم كلامه قائلا: “كان نفسي أبقى معاكم والله، شكرا للسادة الحضور وشكرا للقائمين على المحطة، إن شاء الله التكريم الجاي والجايزة الجاية أبقى موجود”.

يذكر أن فيلم “العنكبوت” من بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وزكي فطين عبدالوهاب، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.