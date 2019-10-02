سوسن بدر تتألق في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية سوسن بدر، لجلسة تصوير جيدة بعدسة المصور الفوتوغرافي شريف مختار، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

سوسن بدر، علقت على الصور قائلة: “من حسن حظى إني وقفت أمام مصور موهوب زيك ميرسى أوي أوي على الصور الجميلة وصبرك معايا ومستنية المرة الجاية بسرعة”.

وظهرت سوسن بدر، خلال الصور بشعرها القصير والذي اعتمدت اللون الأبيض له مؤخرًا، كما اعتمد شريف مختار على إظهار وجه نفرتيتي الذي تتمتع به سوسن بدر، وأطلق عليها لقب “نفرتيتي السينما المصرية”.

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من ناحية أخرى، تعاقدت سوسن بدر، مؤخرًا على بطولة مسلسل “بخط الإيد”، مع الفنان أحمد رزق، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر، شاركت مؤخرا في الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق – أسود الأرض”، والذي تم عرضه في عيد الأضحى الماضي، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

يأتي ذلك بعد نجاح دورها في مسلسل “أبو العروسة”، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة مع الفنان سيد رجب، ومدحت صالح، ونيرمين الفقي، وعدد كبير من النجوم.