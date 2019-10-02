طارق الشناوي: تكريم هنيدي بجائزة الإنجاز في الجونة قلل من قيمة جائزة عادل إمام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان محمد هنيدي، يستحق التكريم ولكن ليس بجائزة الإنجار التي نالها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

طارق الشناوي، قال في تصريحات تلفزيونية له على هامش مهرجان الجونة: “جائزة الإعلام عالمية وتؤخذ على تاريخ وعلى إضافة، وأخذها أول دورة في المهرجان الفنان الكبير عادل إمام، والدورة الثانية داوود عبدالسيد، وهذه الدورة لا يجوز أن يأخذها هنيدي، حتى لا يقلل من الجائزة التي أخذها عادل إمام”.

وأضاف: “تخيل في 2017 عادل إمام، يأخذ جائزة كإنجاز، وفي 2019 هنيدي يأخذ نفس الجائزة، فهذا يقلل من قيمة جائزة عادل إمام”.

Advertisements

وأكد أن هذا لا يقلل من مكانة محمد هنيدي، ولكن يتم تقديمه بجائزة أخرى غير جائزة الإنجاز.

وكان الفنان محمد هنيدي، قد تم تكريمه بجائزة الإنجاز في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، عن مشواره الفني وقدم له جائزة له الفنان المصري أحمد السقا، والذي أعد له مفاجأة خلال التكريم.

وعبر هنيدي ، عن سعادته بالتكريم ووجه رسالة شكر خاصة لمنظمي الحفل على منحه الجائزة.