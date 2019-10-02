- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان محمد هنيدي، يستحق التكريم ولكن ليس بجائزة الإنجار التي نالها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.
طارق الشناوي، قال في تصريحات تلفزيونية له على هامش مهرجان الجونة: “جائزة الإعلام عالمية وتؤخذ على تاريخ وعلى إضافة، وأخذها أول دورة في المهرجان الفنان الكبير عادل إمام، والدورة الثانية داوود عبدالسيد، وهذه الدورة لا يجوز أن يأخذها هنيدي، حتى لا يقلل من الجائزة التي أخذها عادل إمام”.
وأضاف: “تخيل في 2017 عادل إمام، يأخذ جائزة كإنجاز، وفي 2019 هنيدي يأخذ نفس الجائزة، فهذا يقلل من قيمة جائزة عادل إمام”.
وأكد أن هذا لا يقلل من مكانة محمد هنيدي، ولكن يتم تقديمه بجائزة أخرى غير جائزة الإنجاز.
وكان الفنان محمد هنيدي، قد تم تكريمه بجائزة الإنجاز في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، عن مشواره الفني وقدم له جائزة له الفنان المصري أحمد السقا، والذي أعد له مفاجأة خلال التكريم.
وعبر هنيدي ، عن سعادته بالتكريم ووجه رسالة شكر خاصة لمنظمي الحفل على منحه الجائزة.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق الشناوي: تكريم هنيدي بجائزة الإنجاز في الجونة قلل من قيمة جائزة عادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.