كندة علوش تدافع عن مهرجان الجونة: ليس مهرجان فساتين وسجادة حمراء

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دافعت الفنانة السورية كندة علوش عن مهرجان الجونة في دورته الثالثة، بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
كندة كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: ليس دفاعاً عن مهرجان الجونة ولكن كلمة حق.. مهرجان الجونة السينمائي هو اليوم واحد من اهم المهرجانات السينمائية في المنطقة بفضل التنظيم العالي وبرنامج الأفلام المعروضة وصناع الأفلام المشاركين أصبح له اسم كبير دولياً وعالمياً في وقت قياسي”.
وأضافت: “هو ليس مجرد مهرجان فساتين وسجادة حمراء كما يتصور الكثيرون وليس ذنبه وذنب القائمين عليه ان معظم الإعلام يختصر هذه الفعالية الهامة بمجموعة من الفساتين والإطلالات، يعرض المهرجان أهم وأحدث الأفلام العربية والعالمية بحضور صناعها ويسابق بعرضها اكبر المهرجانات يقيم يومياً العديد من الندوات والنقاشات المهمة والمفيدة للمهتمين بالسينما بالإضافة لورش العمل”.
وتابعت: “كما يقدم من خلال منصة سيني جونة الدعم المادي واللوجستي لأفلام مصرية وعربية ويساعدها كي ترى النور، يستضيف نجوم من العالم.. يحزنني ألا نكون فخورين بهذا المنجز المصري والعربي الشديد الأهمية وأن ننجر وراء موجة من الانتقادات والشتم وأن نختصر جهود القائمين على هذا المهرجان بالكلام عن الفساتين والإطلالات والعثرات”.
واختتمت كلامها، بقولها: “كل الشكر للقائمين على مهرجان الجونة من مؤسسين ومنظمين وصولاً للفنيين العاملين على تنفيذ كل التفاصيل لانجازهم دورة ثالثة منظمة ومهمة وكل التوفيق في التخطيط والتحضير للدورات القادمة”.
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