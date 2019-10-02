متابعة بتجــــــــــــرد: أكّد النجم العالمي نيك جوناس الأخبار التي تداولها عدد من معجبيه عن إصابته بمرض السكري في فترة معيّنة من حياته وهو ما أثار قلق محبّيه.
وقال نيك بأنّه تمّ تشخيص غصابته في هذا المرض للمرّة الأولى عندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا وهو السر الذي تحدّث عنه موقع “جاست جيرد”.
وشرح جوناس بأنّ عواض هذا الأمر كانت في فقدانه وزنه بشكل كبير جدًّا ومبالغته في تناول المشروبات الغازية المليئة بالسكر.
وعندما زار الطبيب مع عائلته اكتشف أنّ معدّل السكر في دمه أعلى بتسع مرات من المعدل الطبيعي لكنّه تجاوز الأزمة بسبب إرادته الكبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر نيك جوناس يُعلن إصابته بهذا المرض.. وهكذا تعامل مع الأمر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.