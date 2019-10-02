نيك جوناس يُعلن إصابته بهذا المرض.. وهكذا تعامل مع الأمر!

متابعة بتجــــــــــــرد: أكّد النجم العالمي نيك جوناس الأخبار التي تداولها عدد من معجبيه عن إصابته بمرض السكري في فترة معيّنة من حياته وهو ما أثار قلق محبّيه.

وقال نيك بأنّه تمّ تشخيص غصابته في هذا المرض للمرّة الأولى عندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا وهو السر الذي تحدّث عنه موقع “جاست جيرد”.

وشرح جوناس بأنّ عواض هذا الأمر كانت في فقدانه وزنه بشكل كبير جدًّا ومبالغته في تناول المشروبات الغازية المليئة بالسكر.

وعندما زار الطبيب مع عائلته اكتشف أنّ معدّل السكر في دمه أعلى بتسع مرات من المعدل الطبيعي لكنّه تجاوز الأزمة بسبب إرادته الكبيرة.