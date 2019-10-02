متابعة بتجــــــــــــرد: أفاد موقع E! News أن نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر قد انفصلت عن حبيبها مغني الراب ترافيس سكوت بعد علاقة دامت عامين.
وكشف مصدر مقرب من الثنائي أنه أخذ هذا القرار قبل عدة أسابيع واليوم يقضي ترافيس وكايلي فترة استراحة من علاقتهما.
والجدير ذكره أن علاقة كايلي وترافيس بدأت في نيسان 2017 وأثمرت بولادة ابنتهما ستورمي في شهر شباط من العام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر علاقتهما استمرّت عامين.. انفصال كايلي جينر عن حبيبها ترافيس سكوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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