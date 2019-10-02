علاقتهما استمرّت عامين.. انفصال كايلي جينر عن حبيبها ترافيس سكوت

متابعة بتجــــــــــــرد: أفاد موقع E! News أن نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر قد انفصلت عن حبيبها مغني الراب ترافيس سكوت بعد علاقة دامت عامين.

وكشف مصدر مقرب من الثنائي أنه أخذ هذا القرار قبل عدة أسابيع واليوم يقضي ترافيس وكايلي فترة استراحة من علاقتهما.

والجدير ذكره أن علاقة كايلي وترافيس بدأت في نيسان 2017 وأثمرت بولادة ابنتهما ستورمي في شهر شباط من العام 2018.