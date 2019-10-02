ميغان ماركل تقاضي صحيفة بريطانية.. والأمير هاري: “أخاف أن يُعيد التاريخ نفسه”

متابعة بتجــــــــــــرد: بدأت دوقة ساسكس ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، الاجراءات القانونية لمقاضاة صحيفة “Mail on Sunday” لنشرها رسالة خاصة إلى والدها.

وأصدر الأمير هاري بياناً مطولاً أعلن فيه أنه وزوجته اتخذا إجراء قانونياً رداً على ما وصفه بأنه “تنمر” من قبل قطاعات من الصحافة البريطانية.

وقال الأمير هاري: “أكثر ما يخيفني أن التاريخ يعيد نفسه. لقد رأيت ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه إلى سلعة إلى الحد الذي لم يعد يُعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي. فقدت والدتي والآن أرى زوجتي تسقط ضحية للقوى الجبارة ذاتها”.

وكشفت شركة المحاماة التي تمثل ماركل أن نشر رسالتها بأنه جزء من حملة لهذه المجموعة الإعلامية لنشر موضوعات إخبارية غير حقيقية تنطوي عمداً على ازدراء عنها وعن زوجها.

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ولم تكشف الشركة عن تفاصيل بخصوص الرسالة ولا عن تاريخ النشر.

ونفت الصحيفة الرواية وقال متحدث باسم الصحيفة إنها تتمسك بالموضوع الذي نشرته، وستدافع عن هذه القضية بقوة.

والجدير ذكره أن الأمير هاري وميغان ماركل سيتحملان تكاليف الدعوى من أموالهما الخاصة.