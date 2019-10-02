جاستن تيمبرليك يتعرّض لهجومٍ في باريس.. وفيديو يوثق الحادث!

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرّض الفنان العالمي جاستن تيمبرليك لهجوم من قبل رجل خلال حضوره عرض دار لويس فيتون في أسبوع الموضة الباريسي.
وكان جاستن تيمبرليك برفقة زوجته الممثلة الأميركية جيسيكا بييل عندما تعرض للهجوم من قبل كوميدي اسمه فيتالي سيدوك الذي أمسك بساق جاستن ولم يتركها.
وسرعان ما تدخل رجال الأمن وفصلوا فيتالي عن جاستن ليكمل سيره نحو صالة العرض.
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