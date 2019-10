والد بيونسيه يُفجّر مفاجأةً ويُعلن إصابته بسرطان الثدي.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع بدء شهر أكتوبر الذي يُعرف بشهر التوعية بمرض سرطان الثدي في مختلف أنحاء العالم، أعلن والد النجمة بيونسيه ماثيو نولز البالغ من العمر 67 عامًا عن إصابته بسرطان الثدي.

وبعد الكشف عن إصابته بهذا المرض الخطير، أعلن "ماثيو" أنه سيكشف عن صراعه مع المرض وسيتحدّث عن التفاصيل خلال حلقة حصرية مُسجلة مسبقًا، سيتم عرضها في برنامج "غود مورنينغ أمريكا"، اليوم الأربعاء.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، نشر ماثيو على "تويتر" أمس الثلاثاء، مقطع فيديو تشويقيًا من الحلقة المسجلة، والتي يظهر فيها مُقدّم البرامج "مايكل ستراهان" يسأله: "كيف كان الأمر عندما أخبرت عائلتك بشأن إصابتك بالمرض؟".

يجدرُ بالذكر أن نسبة إصابة الرجال بسرطان الثدي نادرة للغاية، تبلغ أقل من 1%، كما يظهر هذا النوع من السرطان لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا، كما أن معدل وفيات الرجال بسبب سرطان الثدي أعلى من السيدات.

Advertisements

وسبق وكان ماثيو مدير فرقة "دستنيز تشايلد"، والتي كانت مكوّنةً من ابنته بيونسيه بالإضافة إلى "كيلي رولاند" و"ميشيل ويليامز"، وبالإضافة إلى إدارة أعمال الفرقة وكل من كيلي وميشيل وبعد انفصال الفرقة، أطلق ماثيو كتابه الأول The DNA Of Achievers: 10 Traits of Highly Successful Professionals في عام 2015.

وعلى الصعيد الشخصي، يُذكر أن ماثيو وتينا والدة بيونسيه، تطلّقا عام 2011 بعد زواج دام 30 عامًا، وبالإضافة إلى بيونسيه وشقيقتها سولانج، لدى ماثيو ابن يدعى "نيكسون" وابنة تدعى "كوي" من زوجته الحالية "جينا أفري".

وتعد علاقة بيونسيه بوالدها قويةً للغاية، فهو دائمًا ما يدعمها في حياتها الشخصية والعملية، فقد سبق وقال في إحدى اللقاءات بعد إطلاق أغنية "ليمونيد" في 2016: "جمال إبداعها هو ما يجعل الأغنية مميزة وتمس كل شخص".

وحتى الآن لم تُعلّق بيونسيه على ما كشفه والدها.