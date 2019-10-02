أجمل و أطهر قلب هكذا هنأت أحلام ديانا حداد بعيد ميلادها

حرصت نجمة الخليج أحلام، على تهنئة صديقتها النجمة الغنائية ديانا حداد بمناسبة عيد ميلادها، متمنيه لها السعادة و النجاح فى حياتها الفنية، ونشرت أحلام، صورة لديانا حداد وهى تحتفل بعيد ميلادها، عبر حسابها على تويتر.

وعلقت أحلام على الصورة قائلة:" كل سنة و انتى طيبة يا اختى يا حبيبتى يا أجمل و أطيب وأطهر قلب العمر كل فى نجاح وحب و سعادة و يحمى لى غاليتينك ويخليهم لك"

وأحدث أغانى المطربة ديانا حداد "جمالو"، وهى الأغنية التي تعتبر عودة لديانا باللهجة المصرية من جديد، والأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.

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