محمد إمام في موقف محُرج بسبب ابنته "خديجة"

كشف الفنان محمد إمام، عن موقف محُرج وضعته فيه طفلته "خديجة"، ونشره صورة طريفة عبر حسابه بموقع الصور "انستجرام" وهو ممسكًا بـ"تتينة" خاصة بالرضع .

وكتب "إمام" تعلقيًا على الصورة : "يعني إيه أبقى في التصوير و أفتح شنطة الشغل بتاعتي ألاقي التيتينه دي!؟.

ويواصل إمام حاليًا تصوير فيلم "لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، ومن بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبدالوهاب، وكان مقررا طرح الفيلم في عيد الأضحى، إلا أنه تأجل بسبب عدم الانتهاء منه.

قد يهمك ايضاً:

أشرف عبد الباقى يهنئ محمد إمام بعيد ميلاده