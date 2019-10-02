شكرا لقرائتكم خبر عن عروس بيروت .. القبض على ظافر العابدين بتهمة محاولة قتل أدهم عساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل "عروس بيروت" بطولة النجم التونسى ظافر العابدين واللبنانية كارمن بصيبص ، بدخول الأمن اللبنانى لمنزل فارس الطاهر – ظافر العابدين، والقبض عليه بسبب اتهامه بمحاولة أدهم عساف، وسط ذهول من عائلة فارس ووالدته المتسلطة "تقلا شمعون "

وطلب مفتش المباحث من فارس أن يكشف عن كل ما حدث مع أدهم عساف خلال المناقشة التى دارت بينهما فى أحد المطاعم، وأكد فارس أنه سيروى كل تفاصيل الواقعة، خاصة انه شخص كاذب ويتهمه بالباطل .

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مسلسل "عروس بيروت" كتبه نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة التونسى ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو على، مرام على، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور على، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسى، لينا حوارنة، مى صايغ، ليا مباردى، علاء الزغبى، سامى أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادى ابراهيم.