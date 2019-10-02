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شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض وأسود.. شاهد الصور الأولى من حفل زواج جاستين بيبر وهايلى بالدوين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تركز حاليا وسائل الإعلام الفنية بشتى أنحاء العالم على حفل زواج النجم العالمي جاستين بيبر وعارضة الأزياء الشهيرة هايلي بالدوين.
وقرربيبر البالغ من العمر ( 25 عام) أن يشارك مرتادي صفحته الشخصية بانستجرام والتي تضم أكثر من 119 مليون شخص بعدد من صور حفل زفافه على هايلي بالدوين البالغة من العمر 22 عاما، وكانت الصور باللونين الأبيض والأسود ، وحصدت كل صورة أكثر من 7 ملايين likes خلال ساعات معدودة من نشرها .
يذكر أن جاستين بيبر ظهر علي الساحة الفنية في 2007 واستطاع أن يقدم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرز هذه الأغنيات : " Boyfriend " و " What Do You Mean " و " Confident " و غيرهم .
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