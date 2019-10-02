شكرا لقرائتكم خبر عن حن لمهنته القديمة.. الرئيس الأوكرانى يطلب مقابلة توم كروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قابل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الممثل العالمى توم كروز في مكتبه في مدينة كييف عاصمة أوكرانيا هذا الأسبوع، وظهر الفيديو الذي نشره فريق عمل الرئيس الأوكراني أثناء إجرائه حديث مع بطل Mission: Impossible – Fallout، وقال زيلينسكي لـ كرزو "أنت جيد المظهر كما هو الحال في فيلم "، حسبما نشر موقع " deadline ".

كما شارك زيلينسكي " كروز" بعض المعلومات التى تتعلق بتجربته الشخصية التي خاضها في عالم السينما والتلفزيون في البلاد، قبل أن يصبح رئيسا.

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وفي بيان، ذكرت حكومة أوكرانيا أن كروز وصل الأراضى الأوكرانية لكى يقوم بتصوير فيلم هناك وتلقى دعوة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي للقائه.

ومن جانبه أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يوجد في أوكرانيا قانون جديد يقدم الدعم لصانعي الأفلام الأجانب في محاولة لجذب الاستثمار السياحة في البلاد، وتسهيل كل ما يحتاجون.

وكان قد أعلن النجم توم كروز عن الأجزاء الجديدة من السلسلة والتى سيتم تصويرهما بالتعاقب فى صيف 2021 و 2022، فى تغريدة له على صفحته فى تويتر، كما نشر المخرج كريستوفر ماكوارى تغريدة أخرى كتب فيها "تم قبول المهمة" فى إشارة إلى استمرار إخراجه للأجزاء الجديدة من السلسلة التى قام بإخراج آخر جزئين منها.

كان قد تألق توم كروز فى الأجزاء الستة السابقة محققاً نجاح جماهيرى كبير، ويقوم الممثل بأداء أغلب المشاهد الخطيرة فى السلسلة بنفسه دون الإستعانة بممثل بديل، والتى تزداد خطراً فى كل جزء، وسيبلغ كروز من العمر 60 عاماً عندما يصل الجزء الثامن من سلسلة "مهمة مستحيلة" إلى دور السينما.