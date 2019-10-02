شكرا لقرائتكم خبر عن "شديد الخطورة" أول مسلسلات "سينرجى" من 7 حلقات على watch it.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة "سينرجى" فى التحضيرات والاستعدادات لأول مسلسل ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية ذات الـ 7 حلقات، أسوة بالمسلسلات العالمية على المنصات الرقمية، وهو مسلسل بعنوان "شديد الخطورة" من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على .

ويعقد حسام على مخرج العمل جلسات عمل مكثفة حالياً مع حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى والمؤلف وفريق الانتاج، من أجل الوقوف على التفاصيل الأخيرة قبل بدء التصوير، المقرر له منتصف الشهر الجارى، كذلك الإعلان عن أسماء الممثلين المشاركين فى المسلسل، الذى يعد خطوة جديدة فى عالم الإنتاج الدرامى.

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كما وضع المخرج حسام على عدة أسماء من أجل إبرام التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، رافضاً الافصاح عن اى تفاصيل أو أسماء الممثلين، للحفاظ على اكتمال أركان المسلسل والاعلان عن أول يوم تصوير .

مسلسل "شديد الخطورة" يعد أول انتاج مصرى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 7 حلقات من المقررعرضه على منصة watch it، خلال شهر نوفمبر المقبل، وهى سابقة الأولى من نوعها فى عالم الدراما التليفزيونية ، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على .