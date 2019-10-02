صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

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نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة وهي تمارس الرياضة، وعلقت عليها قائلة: ولما تفرق الذين إجتمعوا حولي.. ولما وجدتُ نفسي وحيدًا.. إكتملتُ في تمامي.
ولم يعرف ما اذا كانت ياسمين تقصد توجيه رسالة من خلال تغريدتها، أم أنها مجرد حكمة أعجبتها فكتبتها.
وكان ياسمين قد شاركت متابعيها، بجلسة تصوير جديدة خضعت لها من أجل الترويج لحملة جديدة حملت شعار من أجل قلبك، وعلقت عليها صبري قائلة: من أجل قلبي، من أجل قلبك، استمع إلى قلبك.
ورغم أن الحملة طبية تهدف إلى الوقاية من أمراض القلب، إلا أنّ التعليقات أثنت على أناقة الممثلة وجمالها.
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