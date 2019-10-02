فيديو: نادين نجيم تقلّ ولديها إلى المدرسة

بعيدا عن الفن، تمارس الفنانة نادين نجيم أمومتها كأي أم عادية، إذ أنها تحرص على أن تقلّ ولديها هافن وجيوفاني إلى المدرسة، وقضاء الوقت معهما.

وقد نشرت اليوم صباحاً، فيديو من سيارتها، وهي تقل الولدين إلى مدرستهما، وطلبت منهما إلقاء تحية الصباح على متابعيها.وكانت نادين قد أعلنت قبل أيام طلاقها من زوجها هادي الاسمر، وقد اتفقا على أن يبقى الولدان بحضانتها، وأن تكون الأمور سلسلة بينهما لناحية تربية الولدين، بعيدا عن المشاكل أو المحاكمات.

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من جهة ثانية، تستعد نادين لتصوير مسلسلها الجديد، الذي سيجمعها في رمضان المقبل مع الممثل قصي الخولي، والمخرج بيار أسمر، من كتابة نادين جابر، ولم تعرف بعد خطوط المسلسل العريضة، إلا أنّ العمل سينطلق تصويره باكراً للحاق بالعرض الرمضاني في اواخر ابريل 2020.