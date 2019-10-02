تيم حسن يغضب كاتب "الهيبة" ومعلومات عن نيته الانسحاب

أكدت مصادر إعلامية، أنّ كاتب مسلسل "الهيبة" بموسمه الرابع فؤاد حميرة، قد ينسحب من متابعة الكتابة، بسبب التدخّل المستمر من الفنان تيم حسن في السيناريو.

تيم الذي يفرض شروطه بحسب المصادر على الكتّاب، كان قد تدخّل في الموسم الأول، ما أدى إلى انسحاب كاتبه هوزان عكو، وتسلّم الكاتب باسم السلكا الموسمين الثاني والثالث.

إقرئي أيضًا:

أحمد الفيشاوي وندى كامل رومانسية لم تسلم من أزمات خرجت للعلن

Advertisements

ومع انسحاب السلكا للتفرّغ لمسلسل "العميد"، استعان المنتج صادق الصباح بالكاتب فؤاد حميرة الذي وضع الخطوط العريضة للمسلسل، ضمن نص مغاير كلياً عن أحداث الأجزاء الثلاثة الماضية.

وأكدت المصادر أن الكاتب اصطدم بطلب تيم حسن تغيير الأحداث التي تعيشها الشخصية التي يلعبها، وإجراء تعديلات على النص بناء على رغبته. مع العلم بأنّ الجزء المنتظر عرضه في رمضان 2020 سيكون أشبه ببطولة جماعية وليس متمحوراً حول شخصية واحدة. من هذا المنطلق.

إقرئي أيضًا:

حلا شيحا تكشف سر إجرائها عملية لتكبير شفتيها

شركة الانتاج انصاعت لرغبة حسن، وطلبت من حميرة تعديل النص ما أدى إلى غضبه، وقد تردد أنه قد ينسحب من العمل. فهل يشهد "الهيبة 4" ولادة متعسّرة؟