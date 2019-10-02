أحمد الفيشاوي وندى كامل رومانسية لم تسلم من أزمات خرجت للعلن

نفى الممثل المصري أحمد الفيشاوي على طريقته، ما أشيع عن انفصاله عن زوجته ندى الكامل، عبر نشره على موقع إنستقرام صورة له برفقة زوجته مؤكداً عودة المياه إلى مجاريها بينهما، بعد مشاجرته معها في الفندق الخاص بنجوم مهرجان الجونة، والذي تناهى إلى مسامع رواد الفندق، وكان سبباً في انطلاق شائعة الطلاق.

وقد ظهر الفيشاوي في الصورة وهو يحتضن زوجته معلقاً "زوجتي تعالي معي". الأمر الذي أثار موجة تعليقات إيجابية، ودعوات للزوجين بالوفاق الدائم.

وبالعودة إلى المشاجرة، فقد وقعت بين الفنان وزوجته داخل غرفتهما في الفندق، وكان صوتهما مرتفعاً، ما استدعى تدخل عدد كبير من النجوم للتدخل لتهدئة الطرفين وتم الاتفاق على ان يتم حل الأزمة بينهما بعد مغادرتهما المهرجان، ولم يعرف سبب المشاجرة، إلا أن مقربين منهما أكدوا أن الامر لا يعدو كونه خلافاً عادياً بين زوجين.

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يذكر أن الخلافات بين أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل بدأت منذ إعلان زواجهما، وأعلنت ندى أكثر من مرة انفصالها وأصدرت سابقا بيانا أكدت فيه الانفصال رسميا، دون إبداء أسباب، ثم سارعت بحذف البيان.

البيان أشار إلى أن الانفصال حدث لأسباب "خارجة عن إرادتها" وقالت: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا. ربنا ساعات بيكون مخطط لنا خطط أحلى وأجمل بس إحنا بنمسك في خططنا. النهارده وبعد تفكير عميق أنا قررت أتخلى عن خططي في الحياة وأسيب الأمر بيد الله.

تابعت قائلة: أعلن اليوم عن بداية إجراءات الانفصال عن زوجي أحمد فاروق الفيشاوي، مشفتش معاه غير الذوق والاحترام والتفاهم والوفاء والرقي وسنة كاملة من التفاني، كان صديقي، لكن ربنا مش رايد ومش نصيبي، وبالتالي رجاء منكم، ما حدش يسألني أو يكلمني أو تكتبوا حاجة، دي حياتي الشخصية والسبب موجع أكتر من أني أتكلم احترموا حزني وضيقتي، شكرا، والحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل.

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بعد دقائق قليلة حذفت ندى البيان، واتجهت الأنظار إلي الفيشاوي، ولكنه أغلق هاتفه المحمول، وتردد وقتها أن والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي تدخل لإنهاء الأزمة وعادت المياه إلى مجاريها.

يشار إلى أن الزوجين اثارا الفضول بسبب مشاهدهما الرومانسية وتبادلهما القبل على السجادة الحمراء في أكثر من مهرجان.