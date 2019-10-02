حلا شيحا تكشف سر إجرائها عملية لتكبير شفتيها

نفت الفنانة حلا شيحا ما أشيع عن خضوعها لجراحة تجميل لتكبير الشفتين، مؤكدة أن التغيير الواضح على مظهرها في الصور الأخيرة سببه خدعة من خبيرة المكياج.

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حلا كانت قد اعترفت أنها أجرت عملية واحدة لأنفها، إلا أنّها سارعت للرد على اتهامها بإجراء عملية ثانية، فنشرت صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع انستقرام وعلقت على الصور قائلة: سالي رشيد بجد حبيت روحك لأنها مختلفة وإحساسك لأنك فنانة بيبان في شغلك وطريقتك .. بجد سعيدة إننا اشتغلنا سوا والجاي أكتر.

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وخلال التعليقات أقسمت حلا بعدم خضوعها للتجميل مجددا قائلة: لا خالص والله مش عاملة ده ميك اب.

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وكانت حلا قد ردت على انتقادات البعض لمظهرها بعد خلعها الحجاب وطلاقها، موجهة رسالة إلى متابعيها قالت فيها: سعيدة كوني امرأة مستقلة وام لأجمل أربع أولاد، وكل يوم تشرق شمس يوم جديد اشكر رب العالمين انه اعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم، يوم جديد، بداية جديدة، الماضي انتهي واليوم البداية مع الاصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب، كوني انت، كوني كما تحبين، صاحبة إرادة وصلابة ان تكوني، فانتي امرأة كوني فخورة قوية.



