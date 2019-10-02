الشيف بوراك يودع لبنان بتناول الغداء مع مي حريري

نشرت الفنانة مي حريري مجموعة صور تجمعها بالشيف بوراك الذي استضافته على الغداء في أحد مطاعم بيروت. إقرئي أيضًا: أول صورة لـ فجر السعيد بعد انتكاستها الصحية وتربط بين مي والشيف بوراك علاقة صداقة قديمة، وكذلك بمجموعة من الفنانين الأتراك الذين تنشر صورها معهم خلال زياراتها الكثيرة إلى تركيا. Advertisements وكان الشيف بوراك قد زار بيروت ومكث فيها يومان، وتعرف على الأكل اللبناني من خلال زيارته لعدد من الفنانات والمطاعم اللبنانية. إقرئي أيضًا: شاب يهين ابنة فيفي عبده: "يلي أمك راقصة" وهكذا ردت! وشملت زيارة الشيف بوراك، يارا ونانسي عجرم اللتان زارهما في المنزل وأيضاً مي حريري.

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