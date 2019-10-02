أعلن المغني الكندي الشهير جاستن بيبر (25 عاماً) ، عقد قرانه على عارضة الأزياء هيلي بالدوين (22 عاما)، حبيبته منذ الطفولة للمرة الثانية، أمام نحو 150 ضيفاً من الأهل والأصدقاء، في منتجع بمنطقة ساوث كاليفورنيا.

وبحسب ما نشرته مجلة "بيبول"، فقد تبادلا الحبيبان عهود الزواج خلال مراسم دينية حضرها الأهل، ومشاهير من بينهم المغني إد شيران ونجمتي تلفزيون الواقع كايلي وكيندال جينر والمغني أشر والممثل أليك بالدوين عم هيلي.

كما تكونت علاقة بيبر ببالدوين، منذ مرحلتي الطفولة والمراهقة المبكرة، حيث أصبحت علاقة الحب بينهما جدية قبل عامين.

وتم عقد القران عند غروب الشمس في كنيسة بمنتجع داخل منطقة ساوث كاليفورنيا، وأقام بيبر وبالدوين مراسم زواج مدني، بعيداً عن الأنظار في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جاستن بيبر يعقد قرانه للمرة الثانية على حبيبته منذ الطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.