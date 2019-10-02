تراند اليوم : درة تروج لفيلمها الجديد وتشوق الجمهور.. والمتابعين : مستنين علي نار

نشرت اليوم الفنانة درة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صور تروج بها لـ فليمها القادم “في يوم وليلة”.

وعلقت درة على الصور قائلا :

“قريبا جدا”

ويشارك درة في البطولة الفنانة حنان مطاوع وأحمد الفيشاوي وخالد النبوي وخالد سرحان، وميدو عادل، ومحمود أوتاكا، وسامي مغاوري، وشادي جمال أسعد، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة، ومجدي عبيد، وجيهان أنور، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم..

و الفيلم تدور أحداثه داخل حى السيدة زينب، الشهير بالقاهرة، وفي ليلة الاحتفال بمولدها، ثم تم تغييره إلى اسم “يوم مصري”، كناية عما يحتويه العمل من نماذج تعبر عن المجتمع المصري، وفئاته وطبقاته المختلفة.

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وجاءت العليقات علي الصوره كالآتي:

“مبرووووووك”

“مستنين علي ناااار”

“شكله هيبقي قصه حلوه”

“ربنا يوفقك يا دره يا قمر “