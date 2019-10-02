تراند اليوم : مش هتفلت منو.. هنيدي يسخر من تريند مصطفي أبو تورتة علي طريقته الخاصة

من المعروف عن الفنان محمد هنيدي أنه لا يترك تريند مثير للجدل إلا وعلق عليه بطريقته الكوميدية المعروفة، ومؤخرا تصدر تريند “مصطفى أبو تورتة” مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ترك شاب خطيبته في القاعة حاملا تورتة الخطوبة هو وعائلته.

وبالطبع لم يترك هنيدي هذا الموقف لبعلق عليه بسخرية، وعبر حسابه الرسمي على موقع Twitter نشر هنيدي صورة له من فيلم “عندليب الدقي” وعلق عليها “والله كان فيه تورته هموت عليها”، إشارة إلى أحد إيفيهاته الشهيرة من الفيلم “كان في زتونة كنت هموت عليها”؟

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصة عن فتاة تركها خطيبها فجأة هو وأسرته فى قاعة الحفلات دون إتمام الخطبة زاعمًا أن خاله مريض، واتهمته وأهله بسرقة التورتة قبل المغادرة.

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جدير بالذكر أن محمد هنيدي تسلم درع التكريم عن مجمل أعماله، وقدم الفنان أحمد السقا فقرة تكريم صديقه محمد هنيدي، وعبر السقا عن إعجابه بالمهرجان المقام على أعلى مستوى، قبل أن يطلب ‏عرض فيلمًا قصيرًا، لبعض المشاهد من أفلام هنيدي على أنغام أغنية “كاجولوه”، بالإضافة إلى ظهور عدد من الفنانين بالفيديو، ‏وجهوا كلمة لمحمد هنيدي، منهم أحمد فهمي ومحمود البزاوي والمخرج وائل إحسان.‏

عبر محمد هنيدي عن شكره وامتنانه لإدارة المهرجان والقائمين عليه، ورفض أن يوجه الشكر لصديقه أحمد السقا، لأنه يعلم مدى ‏شعورهما المتبادل وما يكناه لبعضهما من حب واحترام، وأضاف هنيدي “أنا كنت طلبت شوية حاجات كده في أغنية كامننا، لكن ‏واضح إن ربنا أعطاني أكتر مما تمنيت، أعطاني حبكم وإني أكون هنا، وإني أكون من فنانين مصر”.‏

أشار محمد هنيدي خلال كلمته وعقب تكريمه، إلى ضرورة توجيه تحية لشهداء الجيش الذين سقطوا اليوم، في أحد الكمائن بسيناء