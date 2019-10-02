هل تقاضي غادة عبدالرازق منتج مسلسلها؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تدرس الفنانة غادة عبدالرازق وعدد من أبطال مسلسلها الرمضاني الأخير “حدوتة مُرة” مقاضاة المنتج طارق صيام لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية حتى الساعة.

وكشف مصدر من داخل المسلسل، أن قائمة المتضررين من الممثلين تشمل كل من مجدي كامل وأحمد صفوت ومحمد مهران وسلمى أبوضيف ومحمد سليمان وكارولين عزمي وهاجر أحمد، مضيفاً أن غادة عبدالرازق وباقي الأبطال ضاقوا ذرعاً من تجاهل المنتج لحقوقهم، ويدرسون تقديم شكوى جماعية في نقابة المهن التمثيلية ورفع دعوى قضائية ضده للحصول على مستحقاتهم.

وفي المقابل، أوضح مصدر من داخل الجهة المنتجة، أن صيام تكبد خسائر فادحة إثر إنتاجه لهذا المسلسل، وواجه صعوبات عديدة في سبيل عرضه على القنوات، مشيراً إلى أنه يعتزم الجلوس مع أبطال المسلسل الأسبوع المقبل، لإيجاد حل ودي لأزمة المستحقات المتأخرة.

ويشارك في بطولة “حدوتة مُرة” كل محمد شاهين وعايدة رياض وولاء الشريف، من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج ياسمين أحمد.