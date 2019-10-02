إذاعات MBC تُطلق تطبيق MBC RADIOS.. إليكم ميزاته

متابعة بتجـــــــــــرد: في إطار تحديث خدماتها التفاعلية الهادفة إلى زيادة تواصلها المباشر مع الجمهور عبر الأثير وعلى المنصات الرقمية بالصوت والصورة، أطلقت إذاعات MBC تطبيقها الجديد MBC RADIOS -المتوفر على كل من Play Store وIOS – والذي يندرج تحته مجموعة من الإذاعات ضمن تطبيق واحد يستهدف كافة الأعمار ويراعي مختلف الأذواق.

يتيح تطبيق MBC RADIOS لمحمّليه متابعة إذاعتَي MBC FM وبانوراما FM بالصوت والصورة، إلى جانب الاستماع إلى صوت كل من إذاعات: بلاتينوم FM، مود FM، وناسة FM، أنغامي FM، العربية FM، أحلا القصيد FM… على مدار اليوم.

كذلك يوفر التطبيق لمحمّليه مجموعة من المزايا التفاضلية كسهولة الإشتراك بمسابقات أي من برامج هذه الإذاعات، كما يمكّنهم من متابعة آخر أخبار المذيعين والمذيعات والبرامج المفضلة بشكل متواصل. كل ذلك إلى جانب إمكانية التواصل مباشرة مع مقدمي البرامج من خلال الاتصال بالاستوديوهات أو من خلال إرسال رسائل صوتية يمكن بثها عبر الأثير.

من جانبه قال زياد حمزة مدير عام القطاعين الإذاعي والموسيقي في “مجموعةMBC “: “لقد آن الأوان لإذاعاتنا أن تندرج تحت منصة رقمية واحدة وذلك عبر تحميل تطبيق واحد يتيح لمستخدميه سهولة الاستخدام والتواصل والتفاعل مع إذاعاتهم وبرامجهم المفضلة، وهو أمر ينسجم مع توجهاتنا في الموائمة بين منصاتنا الإذاعية والرقمية”.

الجدير ذكره أن الإذاعات الثمانية تحمل أنماطاً مختلفة من المحتوى الإذاعي، حيث تجمع إذاعة MBC FM بين البرامج الحوارية والترفيهية المنوعة والأغاني الخليجية، أما إذاعة بانوراما FM فموجهة للشباب السعودي بشكل خاص والعربي بشكل عام من خلال مجموعة من البرامج والأغنيات المنوعة. بدورها تبث إذاعة مود FM على مدار الساعة مجموعة من الأغنيات الكلاسيكية والطربية الحصرية بأصوات نجوم العالم العربي؛ فيما تقدم إذاعة PLATINUM FM لمستمعيها بشكل حصري إنتاجات نجوم شركة بلاتينوم ريكوردز ومجموعة متنوعة من أحدث إصدرات الشركة. من جانبها، تقدم إذاعة WANASSA FM أغاني الجلسات التي أنتجتها قناة وناسة. ولمتابعي الأخبار تقدم إذاعة العربية FM نشرات إخبارية وأخبار عاجلة على مدار اليوم. أما عشاق الشعر والقصائد فيمكنهم الاستمتاع بإذاعة أحلا القصيد FM. أخيراً وليس آخراً، تتيح إذاعة أنغامي FM لعشاق النغَم الغربي فرصة متابعة أحدث الإصدارات الأجنبية.