طارق سويد يعيش سنة عاشرة حب مع مروى غروب

غاب الكاتب والممثل طارق سويد عن التمثيل لفترة طويلة، حيث تفرّغ لكتابة المسلسلات وتقديم البرامج التلفزيونية، الى ان جذبه نص مسلسل “الحب الحقيقي” للمنتجة مي ابي رعد، فشارك ببطولته الى جانب نخبة من الممثلين عبر قناة LBCI.

وبحسب مصادر nabad.tv، يبدو ان نصا ثانيا لاقى اعجاب سويد، من تأليف الزميلة باتريسيا هاشم تحت عنوان “سنة عاشرة حب”، للمنتج مروان حداد (مروى غروب)، بتوقيع المخرج ايلي السمعان.

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دور سويد سيكون رئيسيا، وهو صعب ومركّب وفيه الكثير من التحدي والشرّ، وقد اختاره بعناية تامة كما كل قراراته، ومن المتوقع الاعلان عن الاتفاق بين سويد وحداد خلال فترة وجيزة، علما انها المرة الاولى التي يشارك طارق في بطولة مسلسلات هذه الشركة، في حين كان التعاون بينهما قائم على الكتابة عبر “ادهم بيك”، “اماليا”، “كفى”.

اشارة الى ان “سنة عاشرة حب” سيضمّ وجوهًا جديدة وسيتم تصويره بين ثلاث عواصم هي باريس، دبي وبيروت، وعرضه عبر شاشة الـ LBCI وقناة عربية سيعلن عنها في حينه.

المسلسل فيه “تركيبة” يستسيغها المشاهد وهو ليس موجّهًا لفئة معيّنة بل الى كل شرائح المجتمع، وسيعالج امور الزواج بعد مرور عشر سنوات، بطريقة جريئة وحقيقية تلامس الوجدان وتحرّك المشاعر، فتستدرج المشاهدين الى حالات من العشق والمشاعر القوية والرومنسية المثيرة لكل الحواس.

المصدر: نبض بقلم طوني هيكل