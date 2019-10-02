خاص- فنانون ووزراء ووجوه معروفة يتحدثون لـ “الخليج 365” عن حملة “قوة الوقاية”

في إطار تمكين الشباب ووقاية الأطفال وجيل الغد من السلوكيات الخطرة في عالمنا العربي، أعلنت “MBC الأمل” ذراع المسؤولية الاجتماعية والمؤسساتية في “مجموعة MBC” عن شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة Mentor Arabia – مينتور العربية، المنبثقة عن “مؤسسة مينتور” الدولية غير الربحية، التي ترأسها ملكة السويد سيلفيا، وتتخذ من العاصمة السويدية ستوكهولم مقراً لها.

وتحت شعار #قوة_الوقاية، عُقد مؤتمر صحفي في فندق الـFour Seasons في بيروت، تمّ خلاله الإعلان عن الشراكة وأهدافها وبرامج عملها، وذلك بحضور المديرة التنفيذية لمؤسسة مينتور العربية ثريا إسماعيل، المتحدث الرسمي باسم “مجموعة MBC” مازن حايك، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، الرئيس التفيذي لقطاع العلاقات والاتصالات” في شركة “زين الكويت” وليد الخشتي، وعضو لجنة (أصدقاء مينتور العربية) المغني المصري أبو، بالاضافة الى وزير السياحة أفيديس كيدانيان والموسيقي ميشال فاضل وأهل الصحافة والاعلام.

موقع “الخليج 365” كان أبرز الحاضرين، حيث التقى المديرة التنفيذية لمؤسسة مينتور العربية ثريا إسماعيل، التي اشارت الى انهم ومن خلال “مينتور” يهدفون الى احداث تغيير بالعالم العربي اجمع والوصول الى الشباب لتنمية مهاراتهم الحياتية ومساعدتهم على اتخاذ القرارات ورفض السلوك الخاطئ والخطر، وبالتالي تعزيز الثقة بالنفس، لافتة الى ان كل ذلك يتم عبر دورات تدريبية وبرامج قائمة على اسس علمية ولديها معايير تقييم ومتابعة على المدى الطويل، بالاشتراك مع كل الوزارات المعنية والمؤسسات الاهلية والدولية في كل بلد.

من جهته، المتحدث الرسمي باسم “مجموعة MBC” مازن حايك، اشار لـ”الخليج 365” الى ان مشاركة الفنانين والنجوم بندوات ومبادرات مثل هذه تسهم في تسليط الضوء على بعض القضايا واهتمام الناس فيها، لأن الجمهور يحب متابعة قصص جميلة، المحتوى الاعلامي الذي تقدمه “منتور” القادر على ان يخبر الناس قصصا عديدة ومتنوعة وبالتالي يلقى تفاعل الناس معها، مشددا على ان “منتور” تركز على ثلاثة أمور أساسية وهي الشباب وريادة الأعمال والابتكار، كي نبني مجتمعا فعّالا وسليما.

وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان قال لموقعنا ان المبادرة التي تقوم بها MBC أمل و”منتور العربية” وشركة “زين”، هي مبادرة مميزة وحسنة، اذ تهدف الى تمكين الشباب والسهر على رفاهيتهم وسلامتهم وصحتهم، كما انها تخلق التوعية وتعمل على تثقيف المجتمعات والافراد، وكل هذه الخطوات تعني وزارة الشؤون بشكل اساسي.

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من جهة أخرى، حضور وزير السياحة أفيديس كيدانيان كان لافتا، حيث أشار في حديث لـ”الخليج 365” الى ان مشاركته في المؤتمر جاءت لسببين، الأول كي يبارك لـ”منتور العربية” ما تقوم به لأنه أمر مهم جدا من ناحية تمكين الشباب والاطفال ودعمهم، فيما الامر الثاني هو وجود ملكة السويد في لبنان، ما يعطي ثقة بالاستقرار الامني في البلد وامكانية اظهار لبنان بشكل راقٍ الى الخارج، بحيث يكون موقعا لاستقطاب نشاطات من هذا النوع، مؤكدا في الختام على ان السياحة في لبنان سليمة جدا.

الممثل السوري قيس الشيخ نجيب كان حاضرًا في المؤتمر، حيث لفت لموقعنا الى انه من اصدقاء “منتور العربية” ويحرص دائما على المشاركة في كل النشاطات التي تنظمها، مشيرا الى انهم قاموا بالسابق بنشاطات عديدة منها مسابقة الافلام القصيرة التوعوية، ندوة في بعلبك مع الطلاب السوريين واللبنانيين، ومؤخرا أقاموا جلسة حوارية تتكلم عن اصوات اللاجئين في صناعة السينما في مهرجان الجونة السينمائي.

في المقابل، الفنان أبو أخبر “الخليج 365” أنه شعر بأهمية ما تقوم به “منتور” منذ اللحظة الاولى التي تواصلت معه المديرة التنفيذية لمؤسسة مينتور العربية ثريا اسماعيل منذ اكثر من سنتين، خصوصا ان الهدف هو حماية الشباب وتوجيههم وهذا امر مهم وضروري في زمننا هذا، اذ مع التطور والتقدم الذي يشهده هذا العصر، ووجود الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والنفتاح الكبير لدى البعض، قد يدعو الشباب الى اكتشاف كل ما هو جديد والذي قد يكون في بعض الاحيان خطرا على حياتهم ومستقبلهم، لذا رسالة منتور الى الشباب هي نشر التوعية والتوجيه والتثقيف لبناء جيل شبابي ناجح ومميز.

من جهته، الملحن والموزع الموسيقي ميشال فاضل، رأى في حديث لـ”الخليج 365” انه جميل ان يكون هناك اشخاص كرّسوا حياتهم لمساعدة الشباب والاطفال، لفتا الى انه يعتبر نفسه معني بالموضوع لأنه أب ولديه أطفال ويعلم أن الطريق صعب ومع الانفتاح والتطور الذي تعيشه المجتمعات، باتت طريق المخدرات والممنوعات سهلة لتصل الى ايدي الشباب وهذا ما تعمل “منتور” على تفاديه ومنعه من خلال تمكين الشباب وحثهم على ان يكونوا أفرادا فعّالة في المجتمع.

وفي الختام، لفت فاضل الى انه وخلال الحفل المزمع إقامته في العاصمة بيروت بحضور ملكة السويد سيلفيا، وبتواجد كوكبة من الشخصيات العامة والدبلوماسية والإعلامية والأكاديمية والاجتماعية، سيتم اطلاق اغنية جديدة باللهجة اللبنانية، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، الحان وتوزيع ميشال فاضل وغناء الفنان أبو، وهي عبارة عن رسالة توعوية الى الشباب تعطي تفاؤلا وايجابية وتجثهم على تطبيق ما تطلبه منتور، وذلك ضمن ايقاع سريع وايجابي.