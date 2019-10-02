وديع الشيخ ومجد موصللي يتصالحان بمبادرة من زملائهما.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عقد الفنان اللبناني وديع الشيخ تسوية تصالحية مع مواطنه الفنان مجد موصللي بعد خلاف استمر بينهما عدة أشهر، وذلك بمبادرة من زملائهما جاد صوايا، ومصطفى قواص، وهادي شلق.

وتمت التسوية التصالحية بين الطرفين في منزل مصطفى قواص والإعلامية داليا أحمد، حيث قال "قواص": "النهاردة جمعت عندي بالبيت وديع الشيخ ومجد موصللي لمصالحتهما"، وبعدها قام الفنانان باحتضان بعضهما وتصفية الأجواء.

وانتشرت عبر فيسبوك مقاطع فيديو من أجواء التسوية التصالحية ظهر خلالها الثنائي "الشيخ وموصللي" في أجواء من المحبة،

وغنى وديع الشيخ مقطعًا من إحدى أغانيه وجلس بجوار "موصلي" الذي أعرب عن إعجابه بصوت الشيخ خلال جلوسه مستمعًا.

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وحضر المصالحة بين الفنان مجد موصللي والفنان وديع الشيخ، جاد صوايا، والإعلامية داليا كريم، وحسن مراد وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية في الحكومة اللبنانية، والفنان كريم الشاعر، إلى جانب مصطفى قواص، والإعلامية داليا أحمد، وهادي شلق.

وتأتي هذه المصالحة بعد نجاة وديع الشيخ من الموت بأعجوبة قبل 3 أيام، عندما تعرّض لحادث إثر وقوعه عن "الجت سكي"، خلال تصوير حلقة جديدة مع الممثل وسام صباغ ضمن برنامج "خدني معك" الذي يُعرض على قناة OTV.

يُذكر أن الخلافات بين موصللي والشيخ، دبّت في الأشهر الماضية؛ إذ ظهر وقتها موصللي في مقطع فيديو وهو يقول خلال وصلته الغنائية: "صار الصغير بدّو يتمرجل علينا"، ورجّح البعض في ذلك الوقت أن الشيخ هو المقصود.