بوراك أوزجفيت يُثير الاستغراب بأحدث صُوره.. نحيف وملامحه تغيّرت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان التركي بوراك أوزجفيت حيرة جمهوره بسبب صورته في أحدث جلسة تصوير خضع لها خاصة بإعلان ماركة AltinYildizi، حيث بدا أوزجفيت مُختلفًا بشكل كبير.

وظهر الفنان التركي في الصورة بإطلالة شتوية مُرتديًا بلوزة صوف باللون الخمري تميزت بياقتها العاليةـ وجاكيتًا باللون البيج مع وشاح باللون الرمادي.

إلا أن ملامح أوزجفيت بدت مُختلفة جدًا وكأن وجهه بدا أنحف من المعتاد بشكل كبير، فيما تساءل الجمهور عن سبب التغيير الكبير الذي طرأ على ملامحه؛ إذ علق البعض: "هناك تغيير كبير لكن لا نستطيع تحديده"، فيما علق آخر: "يبدو أنه خسر الكثير من وزنه مما أثر على ملامح وجهه"، فيما علق أحدهم ساخرًا: "هل وضع رأس جديد".

Advertisements

وعلى صعيد مُختلف يستعد الفنان التركي لعرض مسلسله "قيامة عثمان" قريبًا وهو المسلسل الذي يترقبه العديد من جمهور الفنان الكبير بحماسة كبيرة فيما يتوقع النقاد أن يحقق نسبة مشاهدة عالية جدًا، خاصة أن المسلسل هو امتداد لمسلسل "قيامة أرطغرل" الذي حقق نجاجًا كبيرًا في تركيا والوطن العربي.

وعلى الصعيد العائلي كان أوزجفيت نشر مؤخرًا صورة حديثة تجمعه بزوجته الفنانة التركية فهرية أفغان، وحصدت الصورة عددًا كبيرًا من الإعجابات خاصة أن أفغان بدت فيها وقد استعادت وزنها السابق بعد إنجابها طفلها الأول كاران.