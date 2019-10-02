بماذا تُفسرّين حرص نادين نجيم على القيام بهذا الأمر بعد طلاقها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم حالة من التساؤلات بين جمهورها ومحبيها تتعلق بقضية قيامها بنشر صور طفليها بكثرة في الآونة الأخيرة وهما "هافن وجيوفاني" وذلك بعد إعلان طلاقها من زوجها هادي أسمر قبل أسبوعين تقريبًا.

ولعل المتابع لصفحات نادين نسيب نجيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل انفصالها عن زوجها يلحظ أن حساباتها كانت مقتصرة على إطلالاتها ونشاطاتها الفنية المختلفة، دون أن تُظهر صور طفليها إلا مرة واحدة أو مرتين، غير أنها بعد الانفصال حرصت على نشر صور أبنائها فأثارت حيرة جمهورها.

وكان أحدث ظهور للفنانة اللبنانية مع "هافن وجيوفاني" عندما شاركت الجمهور بمقطع فيديو اليوم الأربعاء، أثناء توجهها لإرسال طفليها إلى المدرسة، حيث كتبت:" صباح الخير مني ومن ولادي نحنا ورايحين على المدرسة #نادين_نسيب_نجيم #nadinenassibnjeim".

وقبل أيام قليلة نشرت صورة لطفلها جيوفاني وهو يحتضن كلبًا علقت عليها:" طفلي الصغير، ربي يحميك.. حبيبي جوفاني ويعطيك أيام حلوة".

كما يتفاعل متابعوها مع صور طفليها التي تنشرها عبر "ستوري" إنستغرام.

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وأشار عدد من محبي الفنانة إلى أن الأخيرة حرصت على نشر صور "هافن وجيوفاني" لتؤكد بأنها تحافظ عليهما ولم تتركهما للحظة واحدة، وأنهما ما يزالان في حضانتها، كما لم تتركهما ليعيشان مع طليقها.

بينما ذهب البعض الآخر للحديث بأن نادين يبدو أنها اتفقت مع زوجها هادي أسمر قبل انفصالهما على كافة الترتيبات المتعلقة بطلفيهما، حتى لا يتأثران بقرارهما، مشددين على أن تصرفها كان ناجحًا.

واستذكر الجمهور خلال حديثه عن موقف نادين، قصة خلاف الفنان وائل كفوري وأنجيلا بشارة بعد انفصالهما، على حضانة أطفالهما، فتم تداولها عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل بكثرة، حتى توصّل الثنائي إلى تسوية لمنع كشف حياة أبنائهما الخاصة للجمهور.

وكانت نادين نسيب نجيم قد فاجأت جمهورها بإعلان انفصالها عن زوجها وذلك رغم قصة الحب التي جمعتهما منذ 7 سنوات. وجاء قرارها بعد ساعات قليلة من تتويجها بلقب أفضل ممثلة عن مسلسل "خمسة ونص" في مهرجان الفضائيات العربية.

وكتبت نادين وقتها:" ما في كلمة تعبر عن شعوري بها اللحظة، بس هيك صار الله يحمينا، وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد، شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم إلنا".