جاستن بيبر يتبادل عهود الزواج الديني مع هيلي بالدوين

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تبادل المغنّي الكندي جاستن بيبر عهود الزواج بمراسم دينية مع حبيبته عارضة الأزياء هيلي بالدوين بحضور الأهل والعديد من المشاهير بينهم عم العروس الممثل أليك بالدوين والمغنيين إد شيران وأشر ونجمتي تلفزيون الواقع كايلي وكيندال جينر
وبحسب الصحافة الأميركية، فقد تم عقد القران عند غروب الشمس في كنيسة بحضور نحو 150 ضيفا. وهو الحفل الثاني لهما بعد مراسم الزواج المدني الذي أُقيمَ بعيداً عن الإعلام في نيويورك بشهر سبتمبر من العام الماضي. حيث عبّر عن سعادته آنذاك بمنشورٍ على "إنستغرام": "أعيش الآن أفضل أيام حياتي.. الزواج!! أشعر بمسؤولية جديدة مذهلة ومجنونة“.
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