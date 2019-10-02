خالد النبوي يكشف الملصق الدعائي لفيلمه

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشف الفنان خالد النبوي عن الملصق الدعائي الأول لفيلمه "يوم وليلة" عبر حسابه الخاص على "إنستغرام". وهو الفيلم الذي سيشارك فيه بمهرجان مالمو بتاريخ 8 أكتوبر بعد أن تغيّر اسمه من "يوم مصري" إلى "يوم وليلة" لأن جميع أحداثه تدور بين يوم وليلة بحيّ السيدة زينب الشهير في مصر.
يشار إلى أن الفيلم من تأليف يحيى فكري، ويجمع في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وسامي مغاوري، وميدو عادل. علماً أنه سيُعرَض تجارياً في مصر خلال موسم رأس السنة.
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